06:41, 16 декабря 2025

Стало известно о ликвидации идейного нациста на Украине

ТАСС: В Запорожской области ликвидировали идейного нациста Шараевского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Запорожской области ликвидировали командира разведывательной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Александра Шараевского. Он был идейным нацистом и одним из тех, кто подавлял «антимайдан» в 2014 году, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Шараевский Александр Михайлович (1978 г. р.) уничтожен российской армией в Запорожской области. Шараевский был идейным бандеровцем и участвовал в подавлении протестов активистов "антимайдана"», — рассказал собеседник издания. Уточняется, что Шараевский был в составе колонны БМП, въехавшей в баррикады протестующих.

Ранее сообщалось, что на Украине ликвидировали воевавшего за ВСУ актера из сериала «Слуга народа» Ивана Кононенко.

