00:35, 16 декабря 2025Мир

Стало известно о планах США сделать России сильное предложение по Украине

Axios: США хотят сделать России сильное предложение по Украине как можно скорее
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

США нацелены прийти к России с наиболее сильным пакетным предложением по Украине как можно скорее. С таким мнением выступило издание Axios со ссылкой на американского чиновника, чье имя не называется.

Источник описал планы США как стремление «разработать максимально сильный пакет предложений, чтобы мы могли вернуться к России с чем-то, что позволит завершить этот процесс». Чиновник добавил, что Вашингтон стремится сделать такое предложение, которое будет возможно сделать президенту России Владимиру Путину «как можно скорее».

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

