Суд оштрафовал звезду «Счастливы вместе» за хулиганство

Актрису Наталью Бочкареву оштрафовали за хулиганство после конфликта с соседкой

Актрису Наталью Бочкареву, известную по роли в сериале «Счастливы вместе», обязали выплатить штраф. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации из материалов дела, у Бочкаревой произошел конфликт с соседкой по коттеджному поселку, где она проживает. Подробности произошедшего и суть конфликта не уточняются. В итоге в отношении артистки возбудили дело по статье о хулиганстве. Суд назначил ей штраф в размере 1000 рублей. Оспорить наказание у Натальи не получилось.

«Апелляционная инстанция решение районного суда оставила без изменения, жалобы Бочкаревой и ее защитника остались без удовлетворения», — сообщается в публикации.

