Тигры за сутки растерзали двух жителей одного района

В Индии тигры убили фермершу и пастуха в одном районе за сутки

В округе Чандрапур, Индия, за сутки произошли два нападения тигров. Об этом сообщает Times of India.

Первой жертвой хищника стала фермерша Чхайя Арун Раут. 49-летняя женщина ушла работать на рисовом поле, но так и не вернулась домой. Местные жители отправились на ее поиски и наткнулись на ее останки возле ручья. Раут растерзал тигр.

Меньше чем через сутки в том же районе другой тигр напал на 35-летнего пастуха. Питамбар Гулаб Соям пас в лесу скот. Он также не вернулся домой, что обеспокоило его семью. Они обратились в Департамент сельского хозяйства. Вскоре его сотрудники нашли Сояма бездыханным. На его теле остались следы от нападения хищника.

После произошедшего в округе усилили патрулирование лесов, объявили меры повышенной готовности к атакам тигров и призвали местных жителей не уходить глубоко в чащу.

Ранее сообщалось, что в Индии 45-летний фермер стал жертвой тигра. По данным лесного департамента, хищник не только растерзал мужчину, но и частично съел его ногу и верхнюю часть тела.

