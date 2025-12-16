Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:01, 16 декабря 2025Из жизни

Тигры за сутки растерзали двух жителей одного района

В Индии тигры убили фермершу и пастуха в одном районе за сутки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PhotocechCZ / Shutterstock / Fotodom

В округе Чандрапур, Индия, за сутки произошли два нападения тигров. Об этом сообщает Times of India.

Первой жертвой хищника стала фермерша Чхайя Арун Раут. 49-летняя женщина ушла работать на рисовом поле, но так и не вернулась домой. Местные жители отправились на ее поиски и наткнулись на ее останки возле ручья. Раут растерзал тигр.

Меньше чем через сутки в том же районе другой тигр напал на 35-летнего пастуха. Питамбар Гулаб Соям пас в лесу скот. Он также не вернулся домой, что обеспокоило его семью. Они обратились в Департамент сельского хозяйства. Вскоре его сотрудники нашли Сояма бездыханным. На его теле остались следы от нападения хищника.

Материалы по теме:
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

После произошедшего в округе усилили патрулирование лесов, объявили меры повышенной готовности к атакам тигров и призвали местных жителей не уходить глубоко в чащу.

Ранее сообщалось, что в Индии 45-летний фермер стал жертвой тигра. По данным лесного департамента, хищник не только растерзал мужчину, но и частично съел его ногу и верхнюю часть тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Уровень импортозамещения в ВМФ России раскрыли

    Названы лучшие продукты для начала новогодней трапезы

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok