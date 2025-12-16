Реклама

11:35, 16 декабря 2025

Тина Канделаки вышла в свет с сумкой за 660 тысяч рублей

Ведущая Тина Канделаки вышла в свет с сумкой Schiaparelli за 660 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки посетила премьеру фильма «Простоквашино» с роскошным аксессуаром. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 3,3 миллиона подписчиков.

50-летняя знаменитость вышла в свет в черном топе и юбке Prada, дополнив образ белым жакетом. В качестве обуви звезда выбрала лаковые сапоги Chloe.

Фото: @tina_kandelaki

Внешний вид завершили винтажное колье, кольца, а также черная сумка Schiaparelli с изображением лица. Известно, что стоимость последнего аксессуара на официальном сайте бренда составила 7,100 евро (663 тысячи рублей).

В сентябре Тина Канделаки вышла на публику с часами за миллионы рублей. Речь шла об аксессуаре Baignoire из белого золота с бриллиантами бренда Cartier.

