Мир
17:13, 16 декабря 2025Мир

Туск рассказал о неожиданно жесткой перемене в позиции США по гарантиям для Украины

Туск: Ответ США на нарушение прекращения огня на Украине будет военным
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ходе переговоров по гарантиям безопасности для Украины дал понять, что в случае нарушения условий потенциального прекращения огня ответ Вашингтона будет военным. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передает портал Onet.

«Я услышал из уст американских переговорщиков, и Уиткофф недвусмысленно заявил, что США предоставят Украине такие гарантии безопасности, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что (в случае нарушения условий прекращения огня — прим. «Ленты.ру») ответ США будет военным» — сказал он.

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. При этом Вашингтон требует от Киева принять решение «уже сейчас», поскольку последующие условия будут менее выгодными.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

