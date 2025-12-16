Bild: ЕС пытается помешать мирному плану Трампа

Чиновники Евросоюза (ЕС) пытаются помешать мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на украинского чиновника.

«Все как в прошлый раз: европейцы надеются, что общая позиция убедит Трампа и хотя бы предотвратит план против Украины», — заявил источник.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что мирный план, который представил президент Украины Владимир Зеленский, нежизнеспособен, так как он не учитывает ситуацию на поле боя и точку зрения России.

До этого стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности. Об этом журналистам рассказали западные чиновники.