14:06, 16 декабря 2025Бывший СССР

Украинский чиновник рассказал о попытках ЕС помешать мирному плану Трампа

Bild: ЕС пытается помешать мирному плану Трампа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Чиновники Евросоюза (ЕС) пытаются помешать мирному плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на украинского чиновника.

«Все как в прошлый раз: европейцы надеются, что общая позиция убедит Трампа и хотя бы предотвратит план против Украины», — заявил источник.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что мирный план, который представил президент Украины Владимир Зеленский, нежизнеспособен, так как он не учитывает ситуацию на поле боя и точку зрения России.

До этого стало известно о разногласиях США и Украины по гарантиям безопасности. Об этом журналистам рассказали западные чиновники.

