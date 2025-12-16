Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:26, 16 декабря 2025Наука и техника

Уровень импортозамещения в ВМФ России раскрыли

Евтухов рассказал о стопроцентном импортозамещении в ВМФ России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Импортозамещение в Военно-морском флоте (ВМФ) России достигло практически ста процентов. Уровень замещения иностранных компонентов раскрыл начальник управления по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса при Администрации президента РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Евтухов принял участие в церемонии передачи ВМФ России дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677М «Лада», которая состоялась на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

«Важно то, что сегодня практически каждый военный корабль, надводный и подводный, состоит из отечественных разработок. Импортозамещение в Военно-морском флоте достигло практически ста процентов. И это очень важно», — рассказал он.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Ранее в декабре заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин сообщил, что Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге построит еще не менее двух-трех десятков морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для ВМФ России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    В Госдуме отреагировали на решение Верховного суда по делу Долиной

    Россияне заселились в пятизвездочный отель Египта и обнаружили там живую тропу из муравьев

    В России разработали разведывательную «Молнию»

    Водонаева назвала Урганта великим человеком

    Прокурор запросил максимальный срок для готовящих покушение на Соловьева

    Депутат задумался об общедоступном калькуляторе утильсбора на авто

    Белый дом объяснил отсутствие ударов по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok