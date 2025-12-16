Уровень импортозамещения в ВМФ России раскрыли

Евтухов рассказал о стопроцентном импортозамещении в ВМФ России

Импортозамещение в Военно-морском флоте (ВМФ) России достигло практически ста процентов. Уровень замещения иностранных компонентов раскрыл начальник управления по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса при Администрации президента РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Евтухов принял участие в церемонии передачи ВМФ России дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677М «Лада», которая состоялась на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

«Важно то, что сегодня практически каждый военный корабль, надводный и подводный, состоит из отечественных разработок. Импортозамещение в Военно-морском флоте достигло практически ста процентов. И это очень важно», — рассказал он.

Ранее в декабре заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин сообщил, что Средне-Невский судостроительный завод в Санкт-Петербурге построит еще не менее двух-трех десятков морских тральщиков проекта 12700 «Александрит» для ВМФ России.