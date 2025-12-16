В Британии одним словом описали гарантии безопасности Украине

The Economist: Гарантии безопасности для Украины пока выглядят второсортными

Гарантии безопасности для Украины, ставшие темой обсуждения с Соединенными Штатами Америки, пока выглядят «второсортными» и далеки от полноценного членства в Североатлантическом альянсе. Таким образом их описал британский журнал The Economist.

Как указали европейские лидеры, гарантии для Киева включают в том числе формирование «многонациональных сил Украины», возглавляемых Европой и поддерживаемых США, механизм мониторинга и контроля за соблюдением прекращения огня под руководством Вашингтона с участием международного сообщества, а также принятие мер по восстановлению мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения.

Однако, отмечает The Economist, детали этого соглашения расплывчаты — без американских войск на земле, с зависимостью от европейской «коалиции желающих» и нерешенным территориальным вопросом — в то время как звучат заявления о согласовании 90 процентов вопросов. Помимо этого, неясен вопрос с использованием замороженных российских активов, добавляет издание.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представители США и ЕС договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта.