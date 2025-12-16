Реклама

В ЕС подписали договор о создании органа по возмещению ущерба Украине

В ЕС договорились создать международный орган по возмещению ущерба Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) подписали договор о создании международного органа по возмещению ущерба Украине в результате боевых действий. Об этом сообщает The Guardian.

В настоящее время подписан договор о создании Международной комиссии Украины по урегулированию претензий.

Ранее стало известно, что в реестр ущерба за два года поступило более 80 тысяч заявлений, поданных отдельными лицами, организациями и государственными органами Украины. Десятки стран уже выразили поддержку комиссии, которая, вероятно, будет базироваться в Гааге.

Более 50 государств и Евросоюз разработали конвенцию Совета Европы о создании комиссии. Она вступит в силу после ратификации 25 подписавшими ее сторонами при условии обеспечения достаточного финансирования работы. По словам источника, знакомого с ходом обсуждений, 35 стран заявили, что подпишут конвенцию на заседании.

