21:37, 16 декабря 2025Интернет и СМИ

В Германии назвали сроки достижения соглашения по Украине

Berliner Zeitung: Мирное соглашение по Украине может заработать уже весной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lisi Niesner / dpa / Global Look Press

Мирное соглашение по Украине может заработать весной 2026 года. Такие сроки достижения договоренностей назвала газета Berliner Zeitung.

«Берлин на фоне продолжающегося конфликта превратился в одну из ключевых площадок закулисной дипломатии. Это этап на пути к соглашению, которое теоретически может быть оформлено весной — в марте или апреле», — указано в статье.

Отмечается, что речь идет не о «финальной точке» в конфликте, а о его промежуточном этапе. В то же время велика вероятность, что текущие переговоры не приведут к реальному прорыву в разрешении украинского кризиса, подчеркивает газета.

Ранее Berliner Zeitung назвала ключевые страны, от которых зависит урегулирование на Украине. «Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи», — отмечается в статье.

