Berliner Zeitung: Мирное соглашение по Украине может заработать уже весной

Мирное соглашение по Украине может заработать весной 2026 года. Такие сроки достижения договоренностей назвала газета Berliner Zeitung.

«Берлин на фоне продолжающегося конфликта превратился в одну из ключевых площадок закулисной дипломатии. Это этап на пути к соглашению, которое теоретически может быть оформлено весной — в марте или апреле», — указано в статье.

Отмечается, что речь идет не о «финальной точке» в конфликте, а о его промежуточном этапе. В то же время велика вероятность, что текущие переговоры не приведут к реальному прорыву в разрешении украинского кризиса, подчеркивает газета.

Ранее Berliner Zeitung назвала ключевые страны, от которых зависит урегулирование на Украине. «Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи», — отмечается в статье.