В Госдуме предложили изменить охрану школ в России

Останина предложила выделить из бюджета средства для охраны школ Росгвардией

Депутат Госдумы Нина Останина предложила выделить из бюджета средства для охраны школ в России Росгвардией. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Требуется подход к тому, чтобы школы охраняли не ЧОПы, а профессиональные охранники, которые несут службу в Росгвардии. Ценник, который устанавливает организация, для самих образовательных организаций непосилен, поэтому это нужно сделать государству за счет бюджета», — пояснила она.

По ее мнению, прошедшие в Санкт-Петербурге и Подмосковье нападения должны стать сигнальной лампочкой для ведомств. При этом она призвала пересмотреть национальные проекты в случае, если на охрану школ будет не хватать средств.

Накануне, 15 декабря, в школе № 191 Санкт-Петербурга подросток напал на учителя с ножом, после чего ранил себя. Пострадали 29-летняя учительница математики и двое учеников. 16 декабря в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области школьник с камерой на шлеме напал на людей с холодным оружием. Известно о смерти одного из учащихся.