Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе

В Киеве прогремели взрывы. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он сообщил о работе противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице, призвав жителей находиться в укрытиях.

Ранее стало известно о мощном ударе по объекту украинских войск под Одессой. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna), была поражена цель в городе Белгород-Днестровский.

Как сообщало издание The Washington Post (WP), энергосистема Украины близка к коллапсу из-за массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Отмечалось, что Киев и восточная часть страны находятся фактически в одном шаге от полного отключения света.