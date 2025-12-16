Реклама

00:03, 17 декабря 2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Киеве прогремели взрывы. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он сообщил о работе противовоздушной обороны (ПВО) в украинской столице, призвав жителей находиться в укрытиях.

Ранее стало известно о мощном ударе по объекту украинских войск под Одессой. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны» (RusVesna), была поражена цель в городе Белгород-Днестровский.

Как сообщало издание The Washington Post (WP), энергосистема Украины близка к коллапсу из-за массированных ударов Вооруженных сил (ВС) России. Отмечалось, что Киев и восточная часть страны находятся фактически в одном шаге от полного отключения света.

