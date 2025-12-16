Реклама

23:44, 16 декабря 2025

Армия России нанесла мощный удар по объекту ВСУ под Одессой

RusVesna: ВС России поразили объект ВСУ под Одессой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный удар по объекту украинских войск в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

Уточняется, что поражена цель в городе Белгород-Днестровский. Другие подробности в публикации не приводятся.

14 декабря российские бомбардировщики Су-34 впервые за время проведения спецоперации ударили по Одесской области авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Атаке подверглись мост и другие цели в поселке Затока. Су-34 действовали под прикрытием истребителей.

