В Киеве заявили о выборе между капитуляцией и продолжением конфликта

Bild: Власти Украины не видят хорошего решения по завершению конфликта

Власти Украины не видят хорошего решения по завершению конфликта в стране, а выбор необходимо сделать между капитуляцией и продолжением боевых действий. Об этом сообщает Bild со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве.

«Для нас в данный момент, похоже, не существует хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить», — сказал собеседник издания.

Кроме того, украинские источники жалуются на отсутствие ясности по вопросам гарантий безопасности и сложности в реализации уступок, которых требуют США. В частности, Киев убежден, что решение о сдаче Донбасса будет невозможно объяснить населению, а также нельзя реализовать с юридической точки зрения.

Как уточнили журналисты, украинские переговорщики также сомневаются в эффективности предложенных гарантий безопасности. В том числе, сомнения вызывает сделанное накануне заявление лидеров европейских стран о возможности оказать поддержку Украине войсками и другими средствами в случае возобновления боевых действий. При этом слово «могут» в данном случае воспринимается как вероятность, что Вооруженные силы Украины вновь будут сражаться в одиночку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел двухдневные переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Зеленский назвал встречи непростыми, но продуктивными.