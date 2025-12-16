Реклама

Силовые структуры
18:05, 16 декабря 2025Силовые структуры

В занимающейся охраной школы организации начались обыски из-за устроившего резню подростка

Начались обыски в компании, которая охраняла школу с устроившим резню учеником
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Начались обыски в компании, которая охраняла школу в Одинцово с устроившим резню учеником. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на источник.

По данным канала, в офисе компании, которая занималась охраной школы в Одинцово, где произошло нападение, начались обыски.

Частное Охранное Предприятие «ЩИТ» занимается организацией безопасности на многих социальных объектах и государственных учреждений, в том числе больницы и школы.

16 декабря девятиклассник в балаклаве вошел в здание школы в поселке Горки-2, некоторое время он ходил по коридорам и заглядывал в классы, разыскивая учительницу математики, над которой хотел совершить расправу.

В итоге он напал на пытавшегося его остановить охранника, распылив ему в лицо перцовый баллончик и ударив ножом. Позже он ранил одного ученика и совершил расправу над четвероклассником.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности задержания устроившего резню в школе в Одинцово ученика.

