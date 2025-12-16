Реклама

В Кремле ответили на вопрос о заявлении ЕС по гарантиям безопасности Украине

Песков: РФ оценит заявление ЕС по гарантиям безопасности Киеву, когда его увидит
Виктория Кондратьева
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская сторона не видела текст совместного заявления лидеров Европейского союза (ЕС) по гарантиям безопасности Киеву и не готова комментировать публикации СМИ на эту тему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы пока видели газетные публикации, реагировать на газетные публикации мы не будем. Каких-то текстов пока не видели. Когда увидим, тогда будем уже анализировать», — указал представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что представители США и ЕС договорились предоставить Украине схожие с пятой статьей НАТО гарантии безопасности по завершении российско-украинского конфликта. Статья 5 устава НАТО утверждает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса оценивается как нападение на всех.

США призвали Украину принять их «платиновое» предложение по гарантиям безопасности или Киев рискует лишиться их. По сообщению источников, страны Европы и Украина остались довольны предложениями президента США Дональда Трампа.

