15:35, 16 декабря 2025Бывший СССР

В Раде депутат вышла к трибуне и послала коллегу на три буквы

Депутат Рады Безуглая три раза обратилась к коллеге матом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал INSIDER UA

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая три раза обратилась к коллеге Николаю Тищенко матом во время блокирования трибуны парламента Украины. Об этом пишет «Insider Ua» в своем Telegram-канале.

«Пошел ты на ***, чего ты тут делаешь?» — обратилась парламентарий к Тищенко. Напротив сидел спикер Рады Руслан Стефанчук, который никак не прокомментировал инцидент.

16 декабря во время заседания Рады Марьяна Безуглая отказалась деблокировать трибуну парламента до увольнения главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Она также требует проведения военной реформы.

Позже Безуглая выложила кадры своей драки с народным депутатом Сергеем Тарутой, который пытался сорвать плакаты с трибуны на фоне играющего гимна Украины.

