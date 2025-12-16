Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:02, 16 декабря 2025Наука и техника

В России разработали разведывательную «Молнию»

В России разработали разведывательную версию дрона-камикадзе «Молния-2»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Операторы БПЛА самолетного типа

Операторы БПЛА самолетного типа "Молния-2" . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разведывательную модификацию дрона-камикадзе «Молния-2» разработали в России. На изображение нового аппарата обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке показан беспилотник «Молния-2Р», который является разведывательной версией базовой «Молнии-2». В носовой части аппарата ближнего радиуса действия разместили камеру со стабилизацией.

Автор предположил, что «Молнии-2Р» являются носителями терминалов спутниковой связи Starlink.

Дрон-камикадзе самолетного типа «Молния-2» может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Считается, что дальность аппарата с размахом крыла 1,5 метра составляет около 60 километров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в зоне СВО заметили неизвестную модификацию «Молнии-2» с оборудованием Starlink, которое разместили на корпусе аппарата. «Старлинк» обеспечивает бесперебойную связь оператора с беспилотником на протяжении всего маршрута.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Гостья шоу попала в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за неожиданного звонка мужа

    Упитанный миллиардер дал объявление о поиске невесты

    Россиянин надругался над двумя девочками в парке

    Зеленский обсудил с королем европейской страны продолжение военной помощи Украине

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok