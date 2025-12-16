В России разработали разведывательную «Молнию»

В России разработали разведывательную версию дрона-камикадзе «Молния-2»

Разведывательную модификацию дрона-камикадзе «Молния-2» разработали в России. На изображение нового аппарата обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке показан беспилотник «Молния-2Р», который является разведывательной версией базовой «Молнии-2». В носовой части аппарата ближнего радиуса действия разместили камеру со стабилизацией.

Автор предположил, что «Молнии-2Р» являются носителями терминалов спутниковой связи Starlink.

Дрон-камикадзе самолетного типа «Молния-2» может нести до шести килограммов полезной нагрузки. Считается, что дальность аппарата с размахом крыла 1,5 метра составляет около 60 километров.

Ранее в зоне СВО заметили неизвестную модификацию «Молнии-2» с оборудованием Starlink, которое разместили на корпусе аппарата. «Старлинк» обеспечивает бесперебойную связь оператора с беспилотником на протяжении всего маршрута.