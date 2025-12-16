Реклама

20:20, 16 декабря 2025Моя страна

В России тигр удачно сделал селфи и показал свое неподдельное удивление

Неподдельное удивление тигра успели заснять в заповеднике «Земли леопарда»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Неподдельное удивление тигра успели заснять в приморском заповеднике. Снимок показала дирекция «Земли леопарда» в своем Telegram-канале.

«Мы на него. А он на нас», — в шутку заявили специалисты, описывая «лесное селфи» дикой кошки.

На кадре видно тигра — он встал на фоне леса и сопок в солнечный день и посмотрел в объектив камеры. «Неподдельное удивление или, скорее, взгляд с претензией в связи с несогласованной (с тигром) съемкой», — утверждается в сообщении.

В то же время специалисты пояснили, что селфи подобного плана для диких кошек не являются чем-то редким. По их словам, тигры замечают камеры, но не проявляют агрессии, зная об их безопасности или, надо сказать, бесполезности. При этом полосатые хищники любят активно исследовать аппаратуру, проявляя к ней живой интерес, что является свидетельством их любознательности и хорошего физического состояния.

Ранее фазан принял фотоловушку приморского заповедника за новый интересный предмет, не растерялся и сделал несколько фото как в тюрьме — в профиль и анфас. Также незадолго до этого на лесном камне заметили способного похитить душу человека «рыжего панка».

