12:10, 16 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об альтернативе вступления в НАТО для Украины

Депутат Журова: Реакции России на гарантии безопасности Украине еще впереди
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Stoliarenko / Shutterstock / Fotodom  

Альтернатива вступлению в НАТО для Украины в виде гарантий безопасности, по аналогии с 5 статьей устава альянса, которую предлагает США, получит реакцию России только после того, как Украина примет какое-то решение, заявила а разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Вопрос наших реакций еще впереди. Потому что нужно уже представить хоть какой-то финальный документ, чтобы мы увидели, о чем в принципе идет речь. И нужно, чтобы Украина уже приняла хоть что-то», — высказалась депутат.

Она указала на непоследовательность Киева в принятии решений по урегулированию конфликта, что делает крайне затруднительным обсуждение возможных вариантов российской стороной.

«Бесполезно обсуждать то, что Киев обсуждает со своими западными партнерами — там нет конкретики. Пусть они уже на что-то согласятся, а мы дадим правки. Пока России есть смысл включаться только на уровне консультаций, но не публичных реакций и ответов», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что США предложили Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Устава НАТО. От Киева требуют оперативного согласия.

