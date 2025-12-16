Реклама

12:51, 16 декабря 2025

В сети восхитились свадебным образом блогерши за пять тысяч рублей

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @paulina.gammon

В сети восхитились дешевым свадебным образом блогерши Паулины Гаммон. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

21-летняя девушка предстала на размещенных кадрах в корсетном белом макси-платье с глубоким вырезом. При этом наряд обнажал плечи и ноги, а к юбке оказался прикреплен шлейф из прозрачной сетчатой ткани. Также Гаммон надела босоножки на квадратном каблуке с украшенными бусинами ремнями и продемонстрировала две укладки: высокий фактурный пучок с локонами у лица и уложенную волнами прическу «мальвинка».

Автор поста отметила, что сама делала макияж и укладку и весь ее свадебный образ обошелся в 45 фунтов стерлингов (примерно пять тысяч рублей). В свою очередь, на торжество с 20 гостями, которое состоялось в Дерби, Англия, было потрачено 1800 фунтов стерлингов (примерно 190 тысяч рублей).

Публикация набрала 1,2 миллиона просмотров. «Сделайте урок по прическам, выглядит потрясающе!», «Где ты нашла платье? Выглядишь прекрасно!», «Поздравляю! Откуда эти туфли?», «Выглядишь просто невероятно!» — заявили юзеры.

В сентябре в сети восхитились свадебным платьем блогерши Мэделин Ньюэлл Кинг из секонд-хенда за 700 рублей.

