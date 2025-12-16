NSJ: Истребитель Су-75 — очередная российская программа-фэнтези

Перспективный однодвигательный истребитель Су-75 — это очередная российская программа-фэнтези, которая «не может приземлиться», пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Эндрю Лэтэм.

По мнению автора, Су-75 застрял на стадии проектирования, а цели, заложенные в программу, выглядят хорошо якобы только на бумаге и не интересны потенциальным иностранным заказчикам. «Зачем какому-либо государству связывать себя с летательным задался вопросом автор.

По оценке Лэтэма, в современном многополярном мире закупка передовых истребителей не является рынком, где доминирует первоначальная цена. Вместо этого, по его мнению, важным выступает долгосрочная поддержка, программный суверенитет и промышленное партнерство как способы перестраховки от потенциальных рисков.

Лэтэм пишет, что реальная инновационность российского оборонно-промышленного комплекса заключается в создании сравнительно доступных изделий, например, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и неуправляемых боеприпасов. «Москва упорно придерживается логики истощения: насытить, измотать и подавить», — пишет автор.

Обозреватель утверждает, что «Су-75, возможно, еще долгие годы будет появляться на авиашоу и выставках, но его истинная роль уже раскрыта». «Это не прототип. Это представление», — заключает обозреватель.

Ранее обозреватель журнала 19FortyFive Джек Бакби отметил, что у российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реальной реализацией.

В ноябре обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик отметил, что проект Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны».