Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:30, 16 декабря 2025Наука и техника

В США российский Су-75 сочли фэнтези

NSJ: Истребитель Су-75 — очередная российская программа-фэнтези
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Перспективный однодвигательный истребитель Су-75 — это очередная российская программа-фэнтези, которая «не может приземлиться», пишет обозреватель американского журнала National Security Journal (NSJ) Эндрю Лэтэм.

По мнению автора, Су-75 застрял на стадии проектирования, а цели, заложенные в программу, выглядят хорошо якобы только на бумаге и не интересны потенциальным иностранным заказчикам. «Зачем какому-либо государству связывать себя с летательным задался вопросом автор.

По оценке Лэтэма, в современном многополярном мире закупка передовых истребителей не является рынком, где доминирует первоначальная цена. Вместо этого, по его мнению, важным выступает долгосрочная поддержка, программный суверенитет и промышленное партнерство как способы перестраховки от потенциальных рисков.

Лэтэм пишет, что реальная инновационность российского оборонно-промышленного комплекса заключается в создании сравнительно доступных изделий, например, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и неуправляемых боеприпасов. «Москва упорно придерживается логики истощения: насытить, измотать и подавить», — пишет автор.

Обозреватель утверждает, что «Су-75, возможно, еще долгие годы будет появляться на авиашоу и выставках, но его истинная роль уже раскрыта». «Это не прототип. Это представление», — заключает обозреватель.

Материалы по теме:
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022

Ранее обозреватель журнала 19FortyFive Джек Бакби отметил, что у российского «чудо-оружия» — танка Т-14 «Армата», стелс-истребителя Су-57, боевого самолета МиГ-35 и перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) — есть проблемы с несоответствием между заявленными планами и их реальной реализацией.

В ноябре обозреватель американского издания TWZ Джозеф Тревитик отметил, что проект Су-75 выглядит многообещающим, а заявленные генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым планы, касающиеся данного боевого самолета, «в целом верны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о подрыве «Варшавянки» в Новороссийске. Черноморский флот опроверг уничтожение российской подлодки

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    В Италии указали на неожиданные последствия от антироссийских санкций Евросоюза

    Голодный крокодил съел 16-летнюю девушку

    Женщины раскрыли сильнее всего возбуждающие их действия мужчин

    В России обвинили Запад в попытке «разворошить» Южный Кавказ

    Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

    Орбан счел почти неизбежной конфискацию активов России

    Заявления о возможном нападении России на Европу сравнили с разговорами в детском саду

    В США предрекли развал НАТО из-за поражения Украины в конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok