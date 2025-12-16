Реклама

15:26, 16 декабря 2025Наука и техника

В США указали на место ВМФ России в мире

19FortyFive поместил ВМФ России на третье место в мире среди сильнейших
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России можно поместить на третье место в мире среди сильнейших флотов, пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Исаак Зейтц.

Пятое место в рейтинге автора заняли Военно-морские силы (ВМС) Республики Корея, которые за последние годы благодаря обширной кораблестроительной программе превратились в один из самых боеспособных флотов в Азии. Всего ВМС страны насчитывает около 155 кораблей.

Четвертое место в рейтинге отведено ВМС Индонезии, располагающим более 320 кораблями и катерами.

Третье место занимает ВМФ России, который обладает внушительным парком мощных атомных подводных лодок и надводными кораблями — носителями гиперзвукового оружия.

Второе место в рейтинге занимают ВМС Китая с более чем 370 надводными и подводными кораблями, первое — ВМС США.

Ранее в колонке для газеты «Известия» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что разработка уточненной программы кораблестроения ВМФ России до 2050 года близится к завершению.

