11:40, 16 декабря 2025Мир

В США заявили о желании вернуть Россию в мировую экономику

WP: США хотят возвращения России в мировую экономику
Виктория Кондратьева
Фото: Urri / Shutterstock / Fotodom  

США хотят возвращения России в мировую экономику, чтобы у страны «был стимул не вступать в войну в будущем». Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Не бывает постоянных союзников или постоянных врагов», — добавил собеседник WP.

Ранее президент США Дональд Трамп захотел убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. Статья 5 устава НАТО утверждает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса оценивается как нападение на всех.

Также Соединенные Штаты нацелены прийти к России с наиболее сильным пакетным предложением по Украине как можно скорее.

