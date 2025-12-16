Реклама

16:16, 16 декабря 2025

ВМС США подготовят к борьбе с российскими «Антеями»

Самолеты ВМС США EA-18G получили контейнеры для борьбы с российскими С-300ВМ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Размещенные в Пуэрто-Рико самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-18G Growler Военно-морских сил (ВМС) США получили оборудование, которое могут применить против систем С-300ВМ «Антей-2500» в ходе возможного удара по Венесуэле. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Появление «Гроулеров» на базе ВМС США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико связывают с подготовкой к удару по объектам Вооруженных сил Венесуэлы. Самолеты получили новые контейнеры РЭБ Next Generation Jammer Mid-Band (NGJ-MB). Они способны воздействовать на радиолокационные станции (РЛС) противника, вызывая ложные отметки на экранах операторов и снижая дальность сопровождения целей.

В публикации допустили, что такие системы выбрали из-за возможностей войск противовоздушной обороны Венесуэлы, которые используют современные китайские РЛС. Также в арсенале Каракаса находятся российские «Антеи-2500» с дальностью поражения аэродинамических целей более 200 километров. Автор предположил, что Вашингтон хочет оценить способность противодействия современным системам в боевых условиях.

«Таким образом ВС США планируют обнаружить "бреши" в режимах работы китайских обзорных радаров и РЛС наших ЗРК для поэтапной модернизации своих систем РЭБ. Делается это не иначе как в рамках подготовки к вероятным прямым столкновениям на разных театрах военных действий», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре журнал The National Interest писал, что венесуэльские истребители Су-30МК2 — это эффективные машины, однако в случае прямого столкновения с США они окажутся «бумажными тиграми».

