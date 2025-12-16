Реклама

08:48, 16 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ начали отправлять больше иностранных наемников на одно направление

Марочко: ВСУ начали отправлять больше иностранных наемников под Харьков
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отправлять больше иностранных наемников под Харьков. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Он уточнил, что в ходе радиоперехватов на данном участке фронта была замечена речь на польском и английском языках. В то же время, по словам Марочко, фиксируется увеличение числа ложных переговоров для введения в заблуждение специалистов российской радиоэлектронной разведки (РЭР).

«Наиболее часто используется польский и английский языки. Самые интенсивные эфиры идут юго-восточнее от Харькова», — рассказал Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные полностью уничтожили штурмовую группу ВСУ. Она принимала участие в боевых действиях в Харьковской области.

