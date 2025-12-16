Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:37, 16 декабря 2025Из жизни

Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приблизился к Земле

Межзвездный объект 3I/Atlas приблизится к Земле 19 декабря
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: NASA / ESA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Межзвездный объект 3I/Atlas приближается к Земле. Об этом сообщает издание LiveScience.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и в пятницу, 19 декабря, пройдет на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой. Гарвардский астрофизик Ави Леб не исключает, что он имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

За приближением 3I/Atlas пристально наблюдают астрономы и космические агентства. Кроме того, за ним следят специалисты Международная сети по предупреждению об астероидной опасности (IAWN), созданной ООН в 2017 году. Это первый межзвездный объект, который привлек их внимание.

Материалы по теме:
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле. Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
«Инопланетный корабль» принял невозможный цвет и начал маневр на пути к Земле.Почему астрофизик считает его аппаратом пришельцев?
31 октября 2025
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей. Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
Илон Маск хочет вживить опасный чип в мозг десяткам тысяч людей.Животные с такими чипами провели остаток жизни в агонии
9 ноября 2023
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023

Ави Леб предполагает, что 3I/Atlas направляется к Юпитеру. По его подсчетам, после прохождения Солнца траектория объекта изменилась и теперь проходит в пределах так называемой сферы Хилла этой планеты. Именно на таком расстоянии должен находиться космический корабль, чтобы запустить спутник, который должен остаться на орбите Юпитера.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Черноморский флот опроверг подрыв «Варшавянки» на базе в Новороссийске

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Лукашенко восхитился Мадуро и назвал его героическим мужиком

    Уступки Украины по территориям назвали условием для урегулирования

    Попытки Евросоюза сделать ставку на войну с Россией назвали предпосылкой его распада

    Трамп оценил отношения Путина и Зеленского

    Назван простой способ быстро уснуть

    Трамп захотел убедить Россию принять гарантии по аналогии с уставом НАТО

    Раскрыто влияние дела Долиной на сделки со вторичкой

    Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приблизился к Земле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok