Вторгшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль» приблизился к Земле

Межзвездный объект 3I/Atlas приблизится к Земле 19 декабря

Межзвездный объект 3I/Atlas приближается к Земле. Об этом сообщает издание LiveScience.

3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему несколько месяцев назад и в пятницу, 19 декабря, пройдет на расстоянии 270 миллионов километров от Земли. Большинство специалистов считают его межзвездной кометой. Гарвардский астрофизик Ави Леб не исключает, что он имеет искусственное происхождение и представляет собой гигантский инопланетный корабль.

За приближением 3I/Atlas пристально наблюдают астрономы и космические агентства. Кроме того, за ним следят специалисты Международная сети по предупреждению об астероидной опасности (IAWN), созданной ООН в 2017 году. Это первый межзвездный объект, который привлек их внимание.

Ави Леб предполагает, что 3I/Atlas направляется к Юпитеру. По его подсчетам, после прохождения Солнца траектория объекта изменилась и теперь проходит в пределах так называемой сферы Хилла этой планеты. Именно на таком расстоянии должен находиться космический корабль, чтобы запустить спутник, который должен остаться на орбите Юпитера.

Ави Леб является руководителем проекта Galileo, директором-основателем Инициативы по изучению черных дыр Гарвардского университета, директором Института теории и вычислений в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики. В прошлом он возглавлял кафедру астрономии Гарвардского университета.

В августе старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем.