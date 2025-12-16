Реклама

Наука и техника
14:36, 16 декабря 2025Наука и техника

Выявлен неочевидный фактор риска развития аутоиммунных заболеваний

Rheumatology: Загрязнение воздуха ухудшает работу иммунной системы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Artic_photo / Shutterstock / Fotodom  

Новое исследование ученых из Университета Макгилла показало, что загрязнение воздуха может влиять не только на легкие и сердце, но и на работу иммунной системы. В статье в журнале Rheumatology говорится, что мелкие частицы в воздухе (PM2.5) связаны с появлением в крови маркеров, которые часто возникают задолго до аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.

Исследователи изучили анализы крови более 3500 человек и сопоставили их с уровнем загрязнения воздуха в местах проживания. У людей, живущих в районах с более загрязненным воздухом, чаще обнаруживались антинуклеарные антитела — признак того, что иммунная система работает с перегрузкой, даже если человек пока не чувствует себя больным.

Ученые объясняют: частицы PM2.5 настолько малы, что могут проникать из легких в кровь и воздействовать на организм в целом. Источниками такого загрязнения могут быть не только автомобили в городах, но и дым от лесных пожаров и промышленные выбросы в пригородах.

Авторы подчеркивают, что безопасного уровня такого загрязнения, вероятно, не существует. Результаты исследования указывают на то, что качество воздуха может быть важным, но недооцененным фактором риска развития иммунных заболеваний, особенно у уязвимых групп населения.

Ранее ученые выяснили, что длительное воздействие городского воздуха связано с более тяжелым поражением коронарных сосудов.

