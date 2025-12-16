На Украине вступил в силу приговор Януковичу

На Украине вступил в законную силу приговор бывшему президенту Виктору Януковичу. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генерального прокурора республики.

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы стороны защиты. Согласно приговору суда, экс-глава государства приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству. Также ему вменялась государственная измена и пособничество России.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, в результате которого Янукович был свергнут. Президент укрылся в России. Предположительно, он живет в элитном поселке на Рублевке, по соседству с сирийским лидером Башаром Асадом.