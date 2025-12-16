Женщина выдавила прыщ в «треугольнике смерти» и осталась с перекошенным лицом

Пользовательница сети Линдси де Оливейра из США выдавила прыщ и осталась с перекошенным лицом. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша рассказала, что самостоятельно решила устранить воспаление над углом рта и затем замаскировала данное место макияжем. Однако затем она ощутила приступ боли и заметила сильный отек, из-за которого черты лица приобрели асимметричность.

Женщина обратилась в больницу, где ей несколько раз пришлось менять терапию, чтобы подобрать действенную. Выяснилось, что она выдавила прыщ в так называемом треугольнике смерти (область от углов рта до переносицы; возникшая в ней инфекция через вены может попасть в мозг и привести к летальному исходу — прим. «Ленты.ру»). Впоследствии медики назначили пациентке магнитно-резонансную томографию (МРТ) и еще одну разновидность антибиотиков.

«Результаты МРТ оказались в норме. [Инфекция] не распространилось на мозг, глаза или носовые пазухи. Как будто там все в порядке», — отметила автор роликов.

Спустя месяц она показала результаты лечения. Так, отек спал, а на месте воспаления появился шрам. «Надеюсь, со временем он исчезнет», — понадеялась де Оливейра.

В августе сообщалось, что пользовательница сети Алиша Монако из США также попала в больницу после выдавливания прыща на лице и рассказала о страшных последствиях.