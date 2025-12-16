Реклама

06:52, 16 декабря 2025Силовые структуры

Женщину лишили российского гражданства за оскорбление военных

УМВД: Жительницу Магаданской области лишили гражданства за оскорбление военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники Управления по делам миграции УМВД России по Магаданской области изъяли у уроженки одной из стран ближнего зарубежья российский паспорт и лишили гражданства за оскорбление военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

В ходе проверки выяснилось, что 34-летняя женщина в одном из мессенджеров неоднократно оскорбительно высказывалась в адрес российских военных. Кроме того, женщина негативно выразилась о россиянах в целом.

Ранее российской стюардессе дали срок за оскорбление военных. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы.

