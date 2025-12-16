Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 16 декабря 2025Мир

Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

WSJ: Зять Трампа Кушнер отказался от планов строительства отеля в Белграде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отказался от планов строительства отеля Trump Tower в Белграде на месте здания генштаба Югославии, поврежденного в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Поскольку значимые проекты должны объединять, а не разделять, и из уважения к жителям Сербии и города Белграда, мы отзываем нашу заявку», — заявил изданию представитель компании Affinity Partners, принадлежащей Кушнеру.

Компания объявила об отказе от строительства здания на фоне протестов местных жителей, негативной реакции оппозиции в сербском парламенте и проверок, инициированных прокуратурой Сербии. Президент Сербии Александр Вучич, напротив, высказывался в поддержку проекта, отмечая, что он позволит укрепить отношения с США.

В июне Дональд Трамп публично обвинил власти Сербии в подготовке начала войны против Косово. По его словам, остановить Белград смогла лишь угроза прекращения торговли с Соединенными Штатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    На Западе ответили на вопрос об отправке военных на Украину

    Суды из-за российских активов сочли рискованными для Евросоюза

    Долина лишилась концертов на фоне скандала

    Федор Бондарчук сравнил себя с Карабасом-Барабасом

    Карпов оценил лишение всех званий сбежавшего из России шахматиста

    Российский автозавод запустил производство новых кроссоверов

    Шансы на скорый прогресс в украинском урегулировании оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok