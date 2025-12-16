Зять Трампа захотел построить отель на месте падения бомбы НАТО и передумал

WSJ: Зять Трампа Кушнер отказался от планов строительства отеля в Белграде

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер отказался от планов строительства отеля Trump Tower в Белграде на месте здания генштаба Югославии, поврежденного в ходе бомбардировок НАТО в 1999 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Поскольку значимые проекты должны объединять, а не разделять, и из уважения к жителям Сербии и города Белграда, мы отзываем нашу заявку», — заявил изданию представитель компании Affinity Partners, принадлежащей Кушнеру.

Компания объявила об отказе от строительства здания на фоне протестов местных жителей, негативной реакции оппозиции в сербском парламенте и проверок, инициированных прокуратурой Сербии. Президент Сербии Александр Вучич, напротив, высказывался в поддержку проекта, отмечая, что он позволит укрепить отношения с США.

В июне Дональд Трамп публично обвинил власти Сербии в подготовке начала войны против Косово. По его словам, остановить Белград смогла лишь угроза прекращения торговли с Соединенными Штатами.