12-летний рыбак поймал большеротого окуня и установил мировой рекорд

В США 12-летний мальчик поймал килограммового окуня и установил мировой рекорд

Мальчик из США поймал большеротого окуня весом один килограмм и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Об этом сообщает Sheridan Media.

Новым рекордсменом в ловле большеротого окуня на леску с разрывной нагрузкой до двух килограммов стал 12-летний Такер Басс из города Шошони, штат Вайоминг. Мальчик поймал прославившую его рыбу еще 9 августа, когда рыбачил вместе с отцом на озере Камеахвайт. Однако Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) подтвердила его мировой рекорд только в декабре.

Как отмечает Sheridan Media, Басс является единственным действующим обладателем высшего достижения из Вайоминга. Летом мальчик не только поймал рекордную рыбу, но и получил приз программы штата «Рыболов-мастер», а также выполнил четыре из шести заданий молодежного рыболовного соревнования департамента охоты и рыболовства. «Это просто исключительное достижение для такого юного рыбака», — заявил представитель властей.

Ранее в США рыбак из штата Джорджия поймал голубого сома весом 24,1 килограмма и побил 22-летний рекорд озера Хартвелл. Мужчине понадобилось полчаса, чтобы справиться с крупным уловом.