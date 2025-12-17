Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:05, 17 декабря 2025Из жизни

12-летний рыбак поймал большеротого окуня и установил мировой рекорд

В США 12-летний мальчик поймал килограммового окуня и установил мировой рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rohimin prakoso / Shutterstock / Fotodom

Мальчик из США поймал большеротого окуня весом один килограмм и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Об этом сообщает Sheridan Media.

Новым рекордсменом в ловле большеротого окуня на леску с разрывной нагрузкой до двух килограммов стал 12-летний Такер Басс из города Шошони, штат Вайоминг. Мальчик поймал прославившую его рыбу еще 9 августа, когда рыбачил вместе с отцом на озере Камеахвайт. Однако Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) подтвердила его мировой рекорд только в декабре.

Как отмечает Sheridan Media, Басс является единственным действующим обладателем высшего достижения из Вайоминга. Летом мальчик не только поймал рекордную рыбу, но и получил приз программы штата «Рыболов-мастер», а также выполнил четыре из шести заданий молодежного рыболовного соревнования департамента охоты и рыболовства. «Это просто исключительное достижение для такого юного рыбака», — заявил представитель властей.

Материалы по теме:
«Они меня никогда не пугали» История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
«Они меня никогда не пугали»История англичанки, которая рискнула нырнуть к акулам и влюбилась в них
13 сентября 2020
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает» Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
«Сюда хотят попасть многие. Это поражает и восхищает»Что заставляет россиян переезжать на Русский Север и начинать жизнь заново
8 февраля 2020

Ранее в США рыбак из штата Джорджия поймал голубого сома весом 24,1 килограмма и побил 22-летний рекорд озера Хартвелл. Мужчине понадобилось полчаса, чтобы справиться с крупным уловом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Пойман тигр-людоед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok