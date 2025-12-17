Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:49, 17 декабря 2025Ценности

69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в купальнике во время медового месяца

69-летняя актриса Ким Кэтролл снялась в купальнике во время медового месяца
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kimcattrall

Англоканадская актриса Ким Кэтролл в откровенном образе снялась во время медового месяца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя звезда, известная по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе», разместила фото с отдыха на Мальдивах. Она предстала перед камерой, лежа у бассейна под открытым небом среди пальм в черном купальнике с глубоким декольте.

«Мечта сбылась — незабываемый отпуск на курорте One & Only Reethi Rah», — указала в подписи знаменитость.

Материалы по теме:
Сериал «И просто так», 3 сезон: что известно о шоу-продолжении «Секса в большом городе»
Сериал «И просто так», 3 сезон:что известно о шоу-продолжении «Секса в большом городе»
26 мая 2025
«Я люблю мужчин помоложе» 69-летняя звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл тайно вышла замуж. Кто стал ее супругом?
«Я люблю мужчин помоложе»69-летняя звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл тайно вышла замуж. Кто стал ее супругом?
14 декабря 2025

Известно, что Кэтролл вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал звукорежиссер Рассел Томас.

В октябре Ким Кэтролл снялась в откровенном образе для модного бренда Debenhams.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ЕС не конфискует их, это сделают США». Вашингтон хочет использовать замороженные в Европе активы России в мирном плане

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Полина Лурье назвала причины покупки квартиры у Долиной

    Пассажиры подрались в самолете до Таиланда, были сняты с рейса и попали на видео

    Соединение РВСН перевооружили на межконтинентальные «Ярсы»

    ВСУ атаковали Севастополь

    19-летний альпинист попал под лавину на глазах у друга и не выжил

    Селена Гомес высмеяла комментарий фаната об усах на лице

    Пойман тигр-людоед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok