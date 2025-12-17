69-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в купальнике во время медового месяца

69-летняя актриса Ким Кэтролл снялась в купальнике во время медового месяца

Англоканадская актриса Ким Кэтролл в откровенном образе снялась во время медового месяца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

69-летняя звезда, известная по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе», разместила фото с отдыха на Мальдивах. Она предстала перед камерой, лежа у бассейна под открытым небом среди пальм в черном купальнике с глубоким декольте.

«Мечта сбылась — незабываемый отпуск на курорте One & Only Reethi Rah», — указала в подписи знаменитость.

Известно, что Кэтролл вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал звукорежиссер Рассел Томас.

В октябре Ким Кэтролл снялась в откровенном образе для модного бренда Debenhams.