Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:58, 17 декабря 2025Ценности

Алеся Кафельникова показала фигуру в меховом топе

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в меховом топе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя знаменитость предстала перед камерой в серых брюках с низкой посадкой и меховом топе без бретелей. Кроме того, она позировала с распущенными волосами и необычным макияжем, выполненным с акцентом на ресницы. Оказалось, что они были выкрашены в белый цвет.

«Пусть каждый сглаз вокруг меня ослепнет», — подписала манекенщица снимки.

Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова снялась в откровенном образе и с крестом на шее. Тогда модель попозировала в сетчатых колготках и кружевном мини-платье. Кроме того, на ней было черное нижнее белье, которое состояло из прозрачного бюстгальтера и трусов с тонкими лямками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию населения. Что об этом известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Названы любимые направления российских богачей в 2025 году

    «Спасателей» предупредили о риске токсичного окружения

    Малышева назвала простой способ отличить настоящую красную икру от поддельной

    Сосед России начнет отправлять преступников в тюрьмы за нападения на медиков

    Новые хозяева дома нашли за стеной таинственную деревянную дверь

    Алеся Кафельникова показала фигуру в меховом топе

    Гросси раскрыл последствия повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok