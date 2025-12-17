Анастасия Ивлеева попыталась надеть старые джинсы и раскрыла свой вес

Блогерша Анастасия Ивлеева заявила, что весит 58 килограммов

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева раскрыла свой вес. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша отправилась в Мурманск вместе с мужем — телеведущим и предпринимателем Филиппом Бегаком, чтобы отметить годовщину свадьбы. На размещенных кадрах она показала, как собирается на прогулку и пытается надеть старые джинсы, которые носила, когда весила 53 килограмма.

«Мой стабильный вес сейчас — где-то 57-58 килограммов», — заявила знаменитость. При этом в результате ей удалось застегнуть брюки на талии.

