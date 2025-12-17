Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:56, 17 декабря 2025Ценности

Ивлеева похвасталась подарком от мужа за четыре миллиона рублей

Блогерша Ивлеева показала подаренный мужем браслет за четыре миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева похвасталась роскошным подарком от мужа — телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша решила отметить годовщину свадьбы, ради чего вместе с избранником вернулась в Мурманск, где состоялась роспись пары. При этом она показала на камеру браслет Serpenti Viper итальянского бренда Bvlgari. На официальном сайте стоимость данного оформленного бриллиантами украшения из белого золота составляет 48,8 тысячи долларов (примерно четыре миллиона рублей).

«Что поделать? Преподнес — значит, будем носить», — заявила Ивлеева.

Ранее в декабре видео российского продюсера и телеведущей Яны Рудковской с вручением подарков дочери певца Филиппа Киркорова Алле-Виктории назвали омерзительным в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Резкое похудение оказалось смертельно опасно

    Звезда «Идеального голоса» неожиданно раскрыла правду о пластике

    Задержанного с наркотиками российского футболиста использовали мошенники

    Бывший глава МИД Украины оценил решения Зеленского при урегулировании конфликта

    Россияне назвали самое загадочное место в стране

    Лишившемуся рук и ног бойцу отказали в выдаче паспорта из-за невозможности снять отпечатки

    Путин допустил диалог с Европой при одном условии

    Первая драка рэпера Макана в элитном спецназе Росгвардии попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok