Ивлеева похвасталась подарком от мужа за четыре миллиона рублей

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева похвасталась роскошным подарком от мужа — телеведущего и предпринимателя Филиппа Бегака. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 17,5 миллиона подписчиков.

34-летняя инфлюэнсерша решила отметить годовщину свадьбы, ради чего вместе с избранником вернулась в Мурманск, где состоялась роспись пары. При этом она показала на камеру браслет Serpenti Viper итальянского бренда Bvlgari. На официальном сайте стоимость данного оформленного бриллиантами украшения из белого золота составляет 48,8 тысячи долларов (примерно четыре миллиона рублей).

«Что поделать? Преподнес — значит, будем носить», — заявила Ивлеева.

