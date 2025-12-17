Реклама

12:25, 17 декабря 2025

Армия России нанесла поражение ВСУ около одного из последних бастионов Украины в Донбассе

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Краматорска и Славянска
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение украинским подразделениям в районе Краматорска и Славянска в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи на указанном направлении, при этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери — свыше 200 человек. Российским войскам на данном участке противостоят восемь украинских бригад, подчеркнули в министерстве.

Славянско-Краматорская агломерация считается одним из последних бастионов ВСУ в Донбассе.

Кроме того, 17 декабря Минобороны России сообщило об ударе по объекту Главного управления разведки Украины. Удар был нанесен дальнобойным оружием.

