Минобороны: ВС России ударили по объекту ГУР Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объекту Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, под удары попали объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, а также цеха сборки ударных беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

14 декабря стало известно об уничтожении командного пункта ГУР в районе села Жукля в Черниговской области. Отмечается, что массированный удар российских войск наносился БПЛА «Герань-2».