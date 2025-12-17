Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 17 декабря 2025Россия

Российские войска ударили по объекту украинской спецслужбы

Минобороны: ВС России ударили по объекту ГУР Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объекту Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, под удары попали объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины, а также цеха сборки ударных беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

14 декабря стало известно об уничтожении командного пункта ГУР в районе села Жукля в Черниговской области. Отмечается, что массированный удар российских войск наносился БПЛА «Герань-2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    США занялись подготовкой новых санкций против России

    В Кремле высказались о новых санкциях США против России

    Появились подробности о причине расправы над ребенком в школе

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok