18:24, 17 декабря 2025

Артемий Лебедев высказался об Урганте

Блогер Лебедев заявил, что телеведущего Урганта не ограничивали в правах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о телеведущем Иване Урганте. В обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», Лебедев назвал его свободным человеком.

По словам блогера, Урганта в России никто ни в чем не обвинял и телеведущий никак не поражен в правах. «Он свободный человек, ездит по миру, дает концерты и проводит всякие свадьбы-корпоративы, зарабатывает копеечку», — добавил Лебедев.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о просьбах вернуть в эфир Урганта. Пресс-секретарь главы государства сказал, что ему об этом ничего не известно.

Перед этим американская газета The New York Times заявила о просьбах «видных россиян» к президенту России Владимиру Путину вернуть Урганта в эфир. В публикации утверждалось, что российский лидер отреагировал на это негативно.

