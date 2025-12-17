Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:44, 17 декабря 2025Наука и техника

Обновление для iPhone вызвало скандал

Выход iOS 26.2 включил на iPhone автоматическую установку обновлений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Пользователи iPhone начали случайно включать функцию автоматических обновлений после выхода новой версии iOS. На это обратило внимание профильное издание MacRumors.

Журналисты объяснили, что в операционной системе (ОС) для iPhone уже есть функция автоматических обновлений. Так, смартфон может скачать и установить апдейт без участия пользователя, если он подключен к Wi-Fi и зарядке. После выхода iOS 26.2 оказалось, что многие владельцы iPhone случайно включили себе эту функцию.

Специалисты объяснили, что после установки апдейта iOS 26 на экране телефона появляется уведомление, предлагающее включить автоматические обновления. Его нельзя пропустить: пользователю остается либо согласиться, нажав «Продолжить», либо разрешить только скачивание обновлений в фоновом режиме, без их установки. Выпуск iOS 26.2 вызвал скандал.

Так, пользователь форума MacRumors под ником kenta_ заявил, что ему не нужны ни автоматические обновления, ни автоматические загрузки. «Apple успешно учится у Microsoft», — заметил MacMediaNet. «Это не ошибка, просто Apple устала от того, что мы продолжаем пользоваться старыми версиями iOS», — предположил посетитель форума под ником MacUserFella.

Журналисты объяснили, что многие пользователи не торопятся с установкой новых версий iOS. Как правило, они ждут появления более стабильных версий, лишенных ошибок.

Ранее аналитики Counterpoint Research заявили, что продажи iPhone упадут в 2026 году из-за резкого роста производственных затрат. Однако больше всего пострадают производители дешевых смартфонов, издержки которых заметно увеличатся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно послание Евросоюзу от США по активам России

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда возникла теория о двойниках Путина и почему россияне верят в нее

    «Государству нужны деньги». Кто станет целью российской налоговой в 2026 году и кому готовиться к проверкам

    Россиянам назвали способы похорошеть перед Новым годом

    Найдено предсказание Жириновского «Трамп берет Венесуэлу, мы — Украину»

    Орбан заявил о снятии связанного с Россией вопроса с повестки саммита ЕС

    Небо окрасилось в необычный цвет и напугало британцев

    Депутаты Европарламента испугались США

    Обновление для iPhone вызвало скандал

    В Германии канцлера Мерца назвали сумасшедшим из-за мыслей о конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok