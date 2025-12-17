Подмосковный город погрузился во тьму

В Балашихе произошел блэкаут

В подмосковной Балашихе произошел блэкаут. Об этом сообщается в Telegram-канале «Балашиха Онлайн».

Горожане жалуются на массовое отключение электричества — света нет в жилых домах, магазинах и торговых центрах, не работают в Балашихе и светофоры. Аварийные службы обещают восстановить подачу электричества в течение двух часов. Как отмечается, это вторая за два дня авария подобных масштабов. Об устранении последствий предыдущей администрация города отчиталась только 16 декабря, пишет канал.

Ранее во тьму погрузился жилищный комплекс «Императорские Мытищи». Помимо электроснабжения, в ЖК отсутствовало отопление и вода. Несколько жильцов застряли в лифтах. Электричество отключалось трижды в течение дня. Свет в местных квартирах появился лишь спустя 11 часов. Причиной блэкаута назвали повреждение кабеля при проведении ремонтных работ.