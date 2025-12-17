Реклама

09:15, 17 декабря 2025Мир

Байден сделал новое заявление о России

Байден: Если США не будут мировыми лидерами, их место займут Россия или Китай
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Если США не будут мировыми лидерами, их место займут Россия или Китай. Об этом заявил бывший американский президент Джо Байден, передает The Hill.

«Если мы не будем лидерами, то кто будет? Россия? Китай?» — отметил экс-президент.

Байден добавил, что США «в долгу перед всем миром», в связи с чем Вашингтон должен обеспечивать себе мировое лидерство.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США до сих пор уверены, что занимают доминирующие позиции и управляют миром, хотя это уже не так.

