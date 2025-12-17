Реклама

Россия
14:21, 17 декабря 2025Россия

Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

Белоусов: Почти 410 тысяч человек поступили на службу по контракту в 2025 году
Майя Назарова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Почти 410 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в 2025 году. Такое число раскрыл на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов, его информация приводится в Telegram-канале Кремля.

По данным министра, две трети из них моложе 40 лет. Белоусов подчеркнул, что план комплектования Вооруженных сил РФ 2025 года удалось перевыполнить.

Глава Минобороны добавил, что более трети контрактников имеют высшее или среднее специальное образование.

Белоусов поблагодарил командования войск военных округов, полномочных представителей президента России, глав регионов за проведенную работу по комплектованию армии.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что ориентиры по укомплектованию войск России почти достигнуты.

Он отметил тогда, что с января 2025-го в воинские части прибыли более 400 тысяч военнослужащих по контракту. Также, по информации Медведева, более 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

