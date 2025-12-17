Белоусов рассказал о формировании двух военных округов

Белоусов: Завершился этап создания Ленинградского и Московского военных округов

Завершился первый этап формирования Ленинградского и Московского военных округов. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция которого доступна в Telegram-канале Кремля.

«Завершен первый этап формирования соединений и воинских частей армейского и дивизионного комплектов Ленинградского и Московского военных округов», — сказал он.

По его словам, в следующем году в составе российских войск сформируют еще четыре дивизии, 14 бригад и 39 полков.

До этого во время заседания расширенной коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уверенно продвигаются вперед на всей линии фронта.