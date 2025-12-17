Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 17 декабря 2025Россия

Путин заслушает доклад главы Минобороны России

Песков: Путин на расширенном заседании Минобороны заслушает доклад Белоусова
Майя Назарова

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заслушает доклад главы ведомства Андрея Белоусова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства назвал это мероприятие важным. По данным Пескова, Путин в середине дня также выступит на заседании коллегии оборонного ведомства России.

«Затем будет доклад Белоусова, который будет сопровождаться демонстрацией слайдов», — разъяснил представитель Кремля.

11 декабря глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о занятых населенных пунктах в зоне проведения спецоперации на Украине.

Он отчитался перед верховным главнокомандующим о занятых российскими войсками населенных пунктах Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Тогда же удалось взять под контроль южную часть Димитрова, подчеркнул Герасимов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Посла РФ в Таджикистане вызвали в МИД после нападения в Одинцово

    Продажи iPhone рухнут

    43-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном комбинезоне

    Жители подмосковной деревни пожаловались на холод в квартирах

    Москва сохранила лидерство по достопримечательностям среди самых влиятельных городов мира

    В Кремле прокомментировали заявление «коалиции желающих» по войскам на Украине

    В Киеве заявили о выгоде России от президентских выборов на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok