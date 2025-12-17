Путин заслушает доклад главы Минобороны России

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заслушает доклад главы ведомства Андрея Белоусова. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь главы государства назвал это мероприятие важным. По данным Пескова, Путин в середине дня также выступит на заседании коллегии оборонного ведомства России.
«Затем будет доклад Белоусова, который будет сопровождаться демонстрацией слайдов», — разъяснил представитель Кремля.
11 декабря глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о занятых населенных пунктах в зоне проведения спецоперации на Украине.
Он отчитался перед верховным главнокомандующим о занятых российскими войсками населенных пунктах Кучеровка и Куриловка в Харьковской области. Тогда же удалось взять под контроль южную часть Димитрова, подчеркнул Герасимов.