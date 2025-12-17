Реклама

09:03, 17 декабря 2025

Бывшая солистка «Серебра» снялась в откровенном наряде в честь дня рождения

Российская певица Катя Кищук снялась в откровенном наряде в честь дня рождения
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

Кищук отметила 32-летие. На размещенных кадрах она предстала сидящей в кресле в окружении букетов цветов. Артистка позировала в корсетном черном макси-платье с прозрачной юбкой и глубоким декольте и в мюлях на шпильках. Также она продемонстрировала новую прическу с челкой.

Певицу в комментариях поздравили многие знаменитости, в том числе бывшая коллега по группе Ольга Серябкина, экс-жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) и исполнительница Дора.

В июле Катя Кищук расстегнула перед камерой надетую на голое тело куртку.

