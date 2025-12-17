Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

В Москве к семи годам приговорили экс-главу вещевого управления Минобороны РФ

В Москве к семи годам колонии и штрафу в три миллиона рублей приговорили бывшего начальника вещевого управления Минобороны России полковника запаса Владимира Демчика. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, Демчик вымогал взятку в один миллион рублей у бывшего генерального директора АО «Княгининская швейная фабрика». Осужденный был признан виновным в вымогательстве и получении взятки за общее покровительство. С имущества главы швейной фабрики, проходившего по уголовному делу, по решению суда был снят арест, его освободили из-под домашнего ареста и от уголовной ответственности.

Ранее журналисты подсчитали состояние бывшей жены экс-замминистра обороны Тимура Иванова Светланы Захаровой.