Бывший сотрудник СБУ назвал причину не становиться президентом Украины для Залужного

Прозоров: Бывший главком Залужный не согласится стать президентом Украины

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Лондоне Валерий Залужный никогда не согласится стать президентом страны из-за проблем, которые останутся после ухода действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности республики (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что уровень доверия к нынешнему президенту мог упасть уже ниже 30 процентов и рейтинг экс-главкома действительно может быть выше. При этом, по словам бывшего работника украинской спецслужбы, Залужный не согласится стать преемником Зеленского, так как ему достанется рухнувшая экономика и кризис в стране, быстро разобраться с которыми не получится.

«Любой, кто придет сейчас вместо Зеленского, — это фактически камикадзе. Потому что после Зеленского останется рухнувшая экономика и вообще кризис в стране. И тот, кто придет вместо Зеленского, сначала будет говорить, что это предшественник виноват, но ему нужно будет исправлять ситуацию. А исправить ситуацию на Украине быстро точно не получится. И весь народный гнев, вся социальная напряженность со временем переключится на преемника», — отметил Прозоров.

Ранее Залужный заявил, что послевоенная Украина может столкнуться с гражданской войной. По его мнению, страна после окончания боевых действий столкнется с резким падением доходов, отсутствием работы и перспектив, на фоне чего вернувшиеся с фронта люди с оружием будут уязвимы перед «соблазном легких денег».